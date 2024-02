FAS está com vagas de emprego para ao interior do Amazonas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está com vagas de emprego para o interior do Amazonas. Entre os municípios beneficiados estão Maraã, Tefé, Itapiranga e Eirunepé.





As oportunidades são para a área de Serviços de Consultoria para a Elaboração de projetos. As vagas são oferecidas por meio do Programa “Floresta em Pé” e o contrato terá duração de 90 dias, para profissinais de nível superior completo.

Os interessados devem se inscrever até este domingo (25). O link para inscrição é https://fas-amazonia.org/vagas-fornecedores/.