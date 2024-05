Fase de confirmação do Teste da Urna encerra hoje

Especialistas e pesquisadores que participam da segunda fase do 7º Teste Público de Segurança da Urna Eletrônica (TPS) continuaram com o trabalho de avaliar as contribuições sugeridas por eles para o sistema eletrônico de votação brasileiro. O evento ocorre até sexta-feira (17), no edifício-sede da Corte, em Brasília, e pode ser acompanhado em tempo real por meio do canal do TSE no YouTube.





“Nenhum problema foi registrado até agora”, ressaltou o professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Jamil Salem Barbar, membro da comunidade acadêmica que compõe a Comissão Avaliadora do evento.

Esta segunda fase, chamada de Teste de Confirmação, reúne as equipes de investigadores da Polícia Federal (PF) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que agora estão repetindo os cinco planos executados em 2023 para testar o sistema com as soluções incorporadas. O evento ocorre até sexta-feira (17), das 9h às 18h, no edifício-sede da Corte, em Brasília, e pode ser acompanhado em tempo real por meio do canal do TSE no YouTube.

As sugestões foram apresentadas pelos dois grupos na primeira fase do Teste da Urna de 2023, realizada de 27 de novembro a 2 de dezembro de 2023. Na ocasião, nenhum dos planos empreendidos pelos especialistas em computação presentes conseguiu comprometer a integridade ou o sigilo do voto. Mesmo assim, a Comissão Avaliadora recomendou a repetição de cinco planos de testes executados pelas instituições.

Em 2023, o Teste de Urna registrou 85 pré-inscritos, o maior número de todos os anos. O evento contou com a participação de 33 investigadoras e investigadores, que executaram 35 planos.