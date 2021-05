Fausto Silva fecha contrato de cinco anos com a Band

Fausto Silva terá uma casa nova. De saída da Globo, o apresentador fechou um contrato de cinco anos com a Band. De acordo com o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, o jornalista vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

O projeto marcará o retorno do jornalista à emissora que o lançou à fama nos anos 1980. Embora tenha estreado na TV Gazeta em 1984 e passado pela Record pré-Igreja Universal, foi na Band que Fausto Silva alcançou todo o país com o lendário Perdidos da Noite (1984-1988).

No final de janeiro deste ano, conforme o Notícias da TV antecipou, Fausto Silva decidiu não renovar contrato com a Globo. Ele não aceitou proposta da emissora de migrar para as noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento melhor.

