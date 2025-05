‘Fazer xixi no PSM 28 de Agosto, só se for no saco’, denunciam pacientes ao jornalista Alex Braga

Fazer xixi no saco é a nova modalidade no atendimento aos pacientes e acompanhantes no Pronto Socorro Municiapl 28 de Agosto, segundo o que apurou o jornalista Alex Braga





Que o caos já estava instalado na Saúde do Amazonas, isso tornou-se um fato corriqueiro. Agora, além de falta de profissionais qualificados, aparelhos para exames e remédios, filas intermináveis, os pacientes têm que fazer ‘xixi em um saco’, por falta de banheiros na unidade hospitalar 28 de Agosto.

É o que denunciou o jornalista Alex Braga. De acordo com ele, os pacientes passam pelo constrangimento de ter que urinar dentro de um saco plástico por falta de um banheiro na unidade de saúde.

Cadê a dignidade, governador?

O saco foi dado por profissionais do hospital a um paciente. Ele estava em um leito no corredor do hospital, precisou fazer necessidades e recebeu o saco.

O constrangimento poderia ter sido evitado se a empresa gestora do 28 de Agosto, a Agir, usasse os recursos que recebe do governador Wilson Lima (União Brasil) para investir no hospital. A empresa recebe mais de R$ 30 milhões do governo estadual.

A empresa de Goiás recebe R$ 2 Bilhões pra isso e deixa pacientes e acompanhantes do 28 de Agosto no calor pois não há nem mesmo ar condicionado funcionando corretamente. Ou seja, é dinheiro jogado fora.

Dinheiro no ralo

“Hospitais colapsados, atendimento desumano e dinheiro escorrendo pelo ralo. Isso é o reflexo da saúde pública que Wilson Lima entrega”, conclui o jornalista Alex Braga

Alex Braga mostrando o estado de calamidade pública deixa na Saúde do Amazonas, pelo atual governador Wilson Lima: