FEI realiza 1ª Feira do Pescado Indígena nesta sexta-feira (18)

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza a 1ª Feira do Pescado Indígena de sexta-feira (18/12) a domingo (20/12), com o tema “Pirá Puranga”, que significa “Peixe Bom” na língua nheengatu. O pescado em destaque é oriundo das comunidades indígenas para o consumidor. A feira terá funcionamento das 8h às 19h, no estacionamento do Estádio Carlos Zamith, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste.

De acordo com o diretor-presidente da FEI, Wesley Couto, o objetivo da 1ª Feira Indígena é contribuir com as comunidades indígenas do Amazonas por meio de articulações, realizações e incentivos para este segmento social.

“É uma iniciativa da fundação para que possamos oportunizar a essas populações mais uma fonte de renda econômica, ao comercializarem o produto do seu trabalho. Nesse caso, a pesca do pirarucu manejado em comunidades indígenas”, relatou Couto.

Na feira, serão comercializados mantas, filés e ventrechas de pirarucu ao preço de R$ 12 o quilo. Além do pescado, o consumidor também poderá comprar temperos, verduras e legumes. O evento contará ainda com a presença de artesãos do Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki.

O diretor técnico da FEI, Fabrício Corrêa, afirma que o espaço em si será de grande importância para a capital, pois a feira trará para a população a oportunidade de compra diretamente com os produtores indígenas. Ele comenta sobre os preços e a contribuição que o consumidor irá ter no fortalecimento da cadeia produtiva do pirarucu.

“Essa feira será um espaço importante para Manaus, onde a população terá a oportunidade de comprar um produto direto do produtor indígena por um preço acessível e de qualidade, e ainda estará contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva do pirarucu de manejo”, assinalou.

O evento será realizado em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Nos dias em que irá acontecer a feira, serão disponibilizadas máscaras e álcool em gel no local, seguindo assim as orientações das autoridades sanitárias visando garantir a saúde e bem-estar de todos.