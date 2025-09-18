Feira com programação sobre mercado de trabalho começa na próxima quarta em Manaus

No início deste ano, uma pesquisa do LinkedIn revelou que três em cada cinco brasileiros pretendem trocar de emprego em 2025. Apesar disso, o mercado segue com poucas oportunidades e alta competitividade: 35% dos recrutadores chegam a investir de três a cinco horas por dia analisando currículos em busca do candidato ideal. Diante desse cenário, a preparação se torna fundamental para quem deseja se destacar.
A Feira Norte do Estudante (FNE) surge como esse espaço de orientação e oportunidades. O evento, que é aberto ao público em geral e para todas as idades, começa na próxima quarta-feira, 24 de setembro, e segue até sexta-feira, dia 26 de setembro, das 9h às 21h, no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping. A inscrição é gratuita e garante certificado de participação: feiranortedoestudante.com.br.
Considerado o maior evento educacional da Região Norte, a FNE terá palestras, oficinas, workshops e rodas de conversa sobre capacitação profissional, inovação tecnológica, empreendedorismo, intercâmbio e tendências do mercado de trabalho. Também haverá dicas de vestibular, teste vocacional, simulação de júri, sorteios e apresentações culturais.
“Vivemos uma realidade complexa e competitiva, por isso, quanto antes a preparação começar, melhor. O mercado busca profissionais atualizados e que sabem agregar valor no dia a dia. Na FNE, vamos debater esses temas para que todos saiam mais preparados rumo a uma carreira de sucesso”, destaca Inês Daou, fundadora e diretora do evento.
A Feira Norte do Estudante (FNE) é realizada pela Iaí Promoções. Mais informações estão no site feiranortedoestudante.com.br e Instagram @feiranortedoestudante.
Programação – Dia 24 (quarta-feira)
Início: 9h – momento cultural
Abertura oficial: 9h30
Atividades: 10h às 21h
Sala Grandes Ideias
- “Arquitetura e Engenharia Civil: Mais que Criar Espaços, é Mudar Realidades”
- “Ecossistema de Inovação e Startups de Manaus”
- “Impacto da IA nas profissões de Tecnologia”
- “Turismo como oportunidade”
- “Educação inclusiva nas carreiras jurídicas – formas de ingresso e garantias de acesso”
- “Carreira Médica além do jaleco: Novas fronteiras na medicina”
Espaço Albert Einstein
- “Inteligência Artificial e seus impactos para Educação”
- “Educação Financeira”
- “IA aplicada nas Vendas e no Marketing”
- “Práticas de gestão administrativa para resultados pedagógicos”
- “Educação com propósito: engajando alunos e professores em tempos de mudança”
- “O outro lado da Inclusão: Reflexões e Ações para Educação Especial”
Espaço Tarsila do Amaral
- “Você no Tribunal: Simulação de um Júri Estudantil”
- “Impressão 3D”
- “Do Repórter ao Empreendedor: A jornada de um comunicador na Era Digital”
- “Como Construir uma Carreira de Sucesso em um Mundo Competitivo – Montando seu
- Linkedin para o mercado de trabalho”
- “Práticas de sucesso na Administração”
- “Fisioterapia na recuperação de atletas”
Programação – Dia 25 (quinta-feira)
Início: 9h – dicas para vestibulandos no espaço Tarsila do Amaral
Atividades: 9h15 às 21h
Sala Grandes Ideias
- “Engenharia Diagnóstica”
- “O futuro das profissões na era da IA: Desafios e Oportunidades”
- “Economia Criativa: Caminhos para empreender”
- “Habilidades Comportamentais no Mercado do Trabalho”
- “Empreender com Propósito: Juventude, Inovação e Impacto Social”
- “Transformação profissional por meio da educação: histórias de sucesso”
Espaço Albert Einstein
- “Ambiente de Negócios no Amazonas: Profissional de Gestão”
- “Inteligência Artificial na Educação com Ferramentas que Transformam a Prática Docente”
- “Robótica Educacional como ferramenta de inclusão digital”
- “Sua Sala de Aula está pronta para Robôs? Desafios e Oportunidades”
- “A importância da Gestão Escolar alinhada a Equipe Pedagógica”
- “Medos e anseios dos pais: Uma construção coletiva da educação”
- “Um novo jeito de ensinar com a chegada da IA”
Espaço Tarsila do Amaral
- “Oficina de Fotoproduto”
- “Ctrl + Coração: Apaixone-se pela Computação!”
- “Geopolítica Brasileira e Internacional”
- “Criação de Personas: aprenda a definir perfil de consumidores”
- “Oratória: Fale menos e comunique mais”
- “Oficina de construção de jogos com intenção pedagógica”
Programação – Dia 26 (sexta-feira)
Início: 9h – dicas para vestibulandos no espaço Tarsila do Amaral
Atividades: 9h às 21h
Sala Grandes Ideias
- “Como a IA está transformando a forma de aprender e ensinar?”
- “Cidades inteligentes e suas Engenharias”
- “Desenvolvendo Competências para um Futuro Profissional Colaborativo”
- “Como a Formação Técnica impacta o mercado de trabalho”
- “Carreiras em Alta: o que está em alta no mercado e como escolher seu curso”
- “Carreiras criativas: unindo talento, gestão e tecnologia”
Espaço Profissionais Educação
- “Zapeando pela Comunicação – Um futuro criativo”
- “Educação: Protagonismo de Mulheres Indígenas”
- “Como trazer melhores resultados financeiros para as escolas com práticas administrativas”
- “Educação que Transforma: caminhos para conquistar seu futuro”
- “Profissionais de educação: Educação 5.0”
- “A Saúde Mental Em Um Mundo Conectado Por Telas”
- “Como as Metodologias Ativas ajudam alunos a escolher a carreira”
Espaço Tarsila do Amaral
- “Vivendo o Direito na prática com um Júri simulado”
- “Faça o seu próprio jogo usando o celular”
- “Branding Pessoal, a sua marca é sua carreira”
- “Do sonho à realização: Como transformar desafios em oportunidades”
- “Apresentação de Telejornal ao vivo”
- “Como Falar Bem em Vídeos para Redes Sociais