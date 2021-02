Feira da Manaus Moderna recebe melhorias

As secretarias municipais vêm trabalhando de forma integrada, conforme as orientações do prefeito de Manaus, David Almeida, para assegurar à população manauense melhorias nos serviços públicos, e com as feiras não poderia ser diferente.

Nesta terça-feira, 16/2, à tarde, uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou a pintura de estacionamento e sinalização horizontal, na feira da Manaus Moderna, Centro.

O trabalho é um complemento ao que vem sendo realizado na área, com os serviços de recapeamento e tapa-buracos, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf); limpeza das vias, pela Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp); além da rotina de sanitização das feiras, promovendo cuidado especial ao público, que trabalha e frequenta esses espaços, por parte da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Outra ação que vem sendo realizada pelo IMMU é a de coibir aglomerações, irregularidades e orientar os condutores e pedestres, que circulam na área da feira da Manaus Moderna.

Ambulantes que trabalham nas áreas próximas à feira têm notado melhorias no local. “Graças a Deus está melhorando e muito aqui. Antes era bagunçado, agora tá organizado, principalmente a limpeza. Ao menos agora tem gente para orientar e não gerar aglomeração”, destacou o ambulante Olailson Ferreira.