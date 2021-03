Feira de Produtos Regionais volta a receber o público no Shopping Ponta Negra

Nesta quarta-feira (24), a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) volta a receber o público no Shopping Ponta Negra.

Localizada no estacionamento G1, das 13h às 17h (conforme determina o decreto de flexibilização do Governo do Amazonas), a feira é uma alternativa para os consumidores comprarem diretamente do produtor.

A coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que a feira contribui para a geração de renda para os produtores locais e fortalece a agricultura familiar. “Além disso, é uma oportunidade para a população consumir alimentos frescos e saudáveis, como legumes, frutas e verduras, o que significa mais qualidade de vida”, ressaltou.

Ela reforça que, assim como no ano passado, a feira continua seguindo todos os protocolos de higienização e limpeza, com o objetivo de assegurar a saúde e bem estar de todos os frequentadores. Distanciamento social, aferição de temperatura, uso de máscara e álcool em gel são apenas algumas das medidas adotadas.

O público que visitar a feira encontra uma série de produtos, desde os tradicionais vegetais e os orgânicos, até polpa de frutas, queijo, açaí e peixes. Há também barracas que comercializam pão, café, farinhas de mandioca misturadas com temperos, camarão, pimenta, azeite de murupi, geléia de jambo, manteiga ghee, óleo de coco, farinha de trigo integral, produtos para horta e jardim.