Feira do Empreendedor tem edição geek e celebra Páscoa com cultura pop na Ponta Negra

Feira do Empreendedor realiza edição especial com temática geek e celebrações de Páscoa, de 16 a 20 de abril, a partir das 17h, no calçadão da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), reunirá expositores com produtos inspirados em animes, games e cultura oriental.





Com foco no fortalecimento da economia criativa e valorização de nichos culturais, a feira vai oferecer ao público itens como acessórios, roupas, artigos de decoração, artesanatos e comidas típicas. Todos os empreendedores participantes são cadastrados no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi.

“A Feira do Empreendedor é realizada semanalmente como estratégia de apoio ao microempreendedorismo e à inclusão produtiva. Essa edição temática promete atrair um público ainda mais diverso, apaixonado por cultura pop e japonesa”, afirmou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

Matsuri de Páscoa

Um dos destaques da programação será o Matsuri de Páscoa, no sábado, 19/4, a partir das 17h. O festival gratuito contará com apresentações culturais, concursos de cosplay e K-pop, área de jogos, caça aos ovos e um show de encerramento com a banda Kyuubi. A atividade é realizada em parceria com a Casa Geek 42, OMG K-pop e a Central Única das Favelas (Cufa).

Confira a programação do Matsuri de Páscoa:

• 17h – Caça aos ovos

• 17h30 – Apresentação de taiko com o grupo Fuugakazan

• 18h – Concurso de cosplay

• 19h30 – Concurso de K-pop (grupo e solo)

• 21h – Show de encerramento com a banda Kyuubi

• Durante todo o evento – Área de jogos e consoles em modo free play