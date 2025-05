Feira do São Francisco recebe mutirão de atendimento da Águas de Manaus neste sábado (03)

A Águas de Manaus realiza, neste sábado (03), um mutirão itinerante no bairro São Francisco, zona Sul da cidade. Durante a atividade, a concessionária oferecerá serviços como cadastro nas tarifas sociais Manauara e Tarifa 10, troca de titularidade, religação de água, solicitação para nova ligação de água e esgoto, avaliação para isenção de taxa de conexão ao sistema de esgoto, entre outros. No local, também estarão presentes colaboradores para tirar dúvidas sobre o serviço de esgoto e seus benefícios.





A ação ocorrerá das 9h às 15h, na Feira Municipal do São Francisco, localizada na Rua Gen. Carneiro, s/n. De acordo com a gerente de Responsabilidade Social, Simony Dias, esta é uma ótima oportunidade para estreitar o relacionamento com os clientes. “Montamos um time capacitado para atender às demandas desses clientes e tirar todos os tipos de dúvidas. Vamos até as comunidades porque sabemos que, muitas vezes, esses clientes não têm como ir até uma loja fazer o atendimento presencial”, destaca.

Durante a manhã de sábado, os clientes também terão a oportunidade de solicitar segunda via de fatura, além de realizar negociações e pagamentos (cartão). Os clientes que desejarem atendimento devem ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, documentos do imóvel, conta de água e cartão e comprovante de recebimento mais recente do Bolsa Família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada).