Feirão do Pescado encerra nesta sexta-feira

Pirarucu, matrinxã e outras espécies de peixes regionais estão sendo vendidas a preços promocionais no Feirão do Pescado da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que acontece até a sexta-feira (2). A estrutura atende a população nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, e Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio, e também no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), em Manaus.

A iniciativa do Governo do Amazonas tem como objetivo oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. A feira teve início na última terça-feira (30). Nesta quinta-feira (1º), o público poderá fazer suas compras no Feirão do Pescado da ADS até as 19h. Já na sexta-feira, último dia, a ação acontece das 7h às 13h.

A feira funciona de maneira presencial e por meio de entrega domiciliar (delivery), oferecendo produtos como o peixe in natura, processado em forma de filé tratado e embalado e, claro, o peixe regional. Os preços máximos que serão praticados variam entre R$ 7,50 e R$ 34,50 o quilo.

Além disso, neste ano a iniciativa do Governo do Estado conta com a participação de produtores rurais, com a venda de hortifrutis durante o Feirão do Pescado. Para quem compra, o benefício vem em forma de variedade e economia.