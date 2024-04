Feiras da ADS serão realizadas a partir desta terça-feira (09) com novidade: Maracujá do Mato

As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), serão realizadas a partir desta terça-feira (09/04). A grande novidade desta semana, é a inclusão do maracujá do mato. O produto começou a chegar nas feiras da ADS de forma gradual e está sendo comercializado a partir de R$ 10,00 reais a dúzia.





“Este fruto é uma rica fonte de potássio, ferro, fósforo, cálcio e vitaminas A, C e do complexo B. A combinação de nutrição, sabor e aroma tornam o maracujá do mato um fruto ideal para a produção de produtos como sucos, polpas, geleias e sorvetes”, destacou a nutricionista Adriane Andrade.

O preço do produto está sujeito a alterações, baseado nas condições da safra. “É importante lembrar que o preço do maracujá do mato pode variar ao decorrer dos dias, dependendo das condições da safra. Fatores como clima, oferta e demanda podem influenciar significativamente nos preços. Por isso, é sempre bom acompanhar nossas feiras e estar ciente das possíveis alterações”, destacou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

Além do maracujá do mato, os consumidores poderão encontrar mamão, melancia, cupuaçu e rambutã. Hortaliças frescas, pães artesanais, lanche da tarde e o café da manhã, também estarão disponíveis.

Calendário

Terça-feira

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Das 15h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 15h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 12h