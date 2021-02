Feiras de Produtos Regionais da ADS retornam neste sábado (06)

No próximo sábado (06/02), as Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), do Governo do Amazonas, retomam as edições realizadas aos finais de semana em Manaus, cumprindo todas as normas de segurança e higiene estabelecidas pelo Ministério da Saúde para prevenção e combate à Covid-19. Além dos três endereços fixos no Clube Militar de Manaus (Cassam), Comando Geral da Polícia Militar e Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, a feira terá reabertura também no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, das 5h às 11 horas.

De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, todos os preparativos foram providenciados para o retorno seguro dos feirantes e dos clientes, com limpeza das tendas e sanitização dos ambientes das feiras, entrega de novos kits de proteção individual aos feirantes, contendo máscara, escudo facial e álcool.

“É importante esse retorno porque possibilita a renda aos nossos produtores. Estaremos envolvendo 211 produtores que fazem comercialização dos seus produtos nas nossas feiras. Importante também aqui destacar o cumprimento de todas as medidas de enfrentamento ao Covid-19: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool gel, tapetes de sanitização dos calçados na entrada e aferição de temperatura. E desde já fica aqui nosso convite para prestigiarem o retorno das Feiras da ADS, atentos às medidas de segurança necessárias”, frisou Litaiff.

Ele explica, ainda, que todas as medidas estabelecidas para o funcionamento da feira em 2020 continuarão em vigor, incluindo a fiscalização do distanciamento social para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, aferição de temperatura corporal e a higienização do calçado do público. Durante as compras, não será permitido degustar e nem tocar nos produtos, e todo o manuseio dos alimentos será feito com o apoio do feirante.

Novidade – A novidade do retorno é o novo ponto de venda de produtos regionais aos sábados, com a abertura da Feira da ADS no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio. Nesta primeira etapa de retorno, 211 produtores irão participar da comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros e pescado, divididos em mais três endereços: Clube Militar de Manaus (Cassam), no Crespo; Comando Geral da Polícia Militar, no Petrópolis; e Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova.

“Não houve alteração das feiras que já funcionavam aos sábados, ou seja, os mesmos feirantes continuam nos seus locais de venda. Nosso intuito é dar o espaço para os produtores que vendiam nos shoppings poderem também ter sua renda. Vamos beneficiar os dois públicos com esse novo espaço, pois quem tinha o hábito de comprar nas feiras dos shoppings, por exemplo, vai poder continuar consumindo dos produtores de sua preferência”, explicou o presidente da ADS.

Como medida preventiva, a presença de feirantes que fazem parte do grupo de risco do Covid-19, como idosos, crianças e pessoas que possuam alguma doença crônica ou respiratória foi proibida pela ADS.

A venda de lanches regionais será realizada com a opção única de venda para viagem, uma vez que o consumo de alimentos no local está proibido pelo Decreto n° 43.303, o mesmo que autoriza o funcionamento das feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura, respeitado o limite máximo de 50% da sua capacidade.

Confira os endereços das Feiras da ADS aos sábados, das 05h às 11h:

• Clube Militar de Manaus (Cassam): avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo

• Comando Geral da Polícia Militar: rua Benjamin Constant, 2.150, Petrópolis

• Centro de Convivência Padre Pedro Vignola: rua Gandú, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência Magdalena Arce Daou: avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio