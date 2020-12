Fejama realiza 2ª etapa do Capeonato Amazonense de Judô, no Renné Monteiro

A Federação de Judô do Amazonas (Fejama) realiza, nesta sexta-feira (18/12) e no sábado (19/12), a 2ª Etapa do Campeonato Amazonense de Judô. Com mais de 200 atletas confirmados, a competição conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e ocorrerá no Ginásio Renné Monteiro, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona centro-sul.

No primeiro dia, a competição começa com a pesagem, a partir das 17h. Os duelos devem ter início às 18h, nas categorias Sub-15 e Sub-21. Já no sábado, começarão às 10h as lutas das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-18, Veteranos e Sênior. O campeonato, além de premiar com medalhas do primeiro ao terceiro colocados de cada categoria, vai premiar com troféus as academias de mais destaque nesta etapa.

O principal objetivo do evento é para que os combatentes possam mostrar o rendimento na modalidade, após as paralisações de competições por conta da pandemia. Segundo o presidente da Fejama, David Azevedo, a competição é um indício de que a modalidade se superou ao longo do ano, e destacou a força de vontade dos atletas que conseguiram se preparar para este evento.

“O foco da competição é não deixar o judô morrer. Nesse ano de pandemia foi possível ver que muitos esportes pararam e com isso ficaram bem atrás em relação à nossa modalidade, e esses eventos, como o estadual, ajudam a manter o nosso esporte na ativa. Também gostaria de parabenizar os atletas que mantiveram um bom ritmo nos treinos, com todos os cuidados contra a Covid-19, e com isso alcançarão resultados positivos na competição”, contou.

O presidente destacou ainda os protocolos de prevenção, que a federação irá seguir durante o evento e de outras regras necessárias, como a permissão de acompanhantes para atletas abaixo de 13 anos de idade.

“Nossos atletas presentes nas categorias Sub-11 e Sub-13 podem levar até dois acompanhantes para o torneio, que no caso serão os pais ou responsáveis. Também é bom lembrar que o uso de máscara é obrigatório e que todos passarão pela aferição de temperatura na entrada do local. Com esses feitos, a gente consegue evitar aglomerações no campeonato e vamos resguardar a vida de todos”, concluiu.