Fepiam promove Ação Social Indígena, neste domingo (24) no município de Rio Preto

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), em parceria com diversos órgãos e instituições do âmbito estadual promoverá dia 24 de março, atividades sociais e de cidadania voltadas para a população indígena do município de Rio Preto da Eva. o evento “Ação Social Indígena: Inclusão e Cidadania”.





A comunidade Beija-Flor será o centro das atividades, que ocorrerão das 9h às 14h, na rua Plácido Serrano, número 27. Os serviços oferecidos incluirão atendimento para emissão de Carteira do Artesão, Economia Solidária, além da segunda via de certidão de nascimento e cadastro da pessoa física, todos gratuitos e de qualidade.

Dentre os serviços de saúde e bem-estar disponíveis, destacam-se esmaltação, corte de cabelo, design de sobrancelha, massoterapia, aplicação de flúor, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), aferição de pressão, teste de glicemia e consultas clínicas em geral.

Sinésio Trovão, diretor-presidente da Fepiam, ressaltou a importância desse evento para a promoção da inclusão e cidadania da população indígena. “Nossa missão é assegurar o acesso a serviços essenciais e promover o bem-estar das comunidades indígenas. Estamos felizes em realizar essa ação tão significativa em parceria com diversos órgãos e instituições”, afirmou.

O diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam, enfatizou a diversidade de serviços oferecidos durante o evento. “Além dos serviços de saúde e beleza, também ofereceremos atendimento para emissão de Carteira do Artesão, Economia Solidária, bem como a segunda via de certidão de nascimento e cadastro da pessoa física.

Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a serviços que promovam seu desenvolvimento e bem-estar”, explicou.

O evento também contará com apresentações culturais e a venda e exposição do artesanato indígena, enriquecendo ainda mais a programação do dia.

Essa iniciativa representa uma ação conjunta da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas com a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania (Sejusc), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Instituto Missão Integral Brasileiro Renascer (Imibre), Instituto Joana Galante, UEA Cidadã e de instituições locais.