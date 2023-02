Feriadão de Carnaval tem mais de 60 bandas e blocos de rua com apoio da prefeitura

O fim de semana gordo de Carnaval contará com um planejamento democrático e plural, seguindo a tradição da festa com mais de 60 bandas e blocos de rua, em todas as zonas da cidade. A programação, que começou nesta sexta-feira, 17/2, vai até a próxima terça, 21, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As apresentações, que fortalecem a identidade e as tradições culturais, garantem entretenimento e diversão para todos os gostos, com opções que vão desde as tradicionais marchinhas, passando pelo samba, frevo, ritmos africanos, além da música popular brasileira, é o que explica a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

“Esse trabalho é muito importante para o fortalecimento dos movimentos culturais e das diversas ações que estamos implementando nas periferias, com o objetivo específico de democratizar e facilitar o acesso à cultura, cumprindo o que determina o prefeito David Almeida, que é valorizar o que temos de melhor”, concluiu.

Quem optar em curtir os bloquinhos, que são gratuitas e vão sempre até a meia-noite, têm como opção: Banda Carnaval de Educandos, bloco da Jaqueira, bloco do Vieiralves, banda Geração 80 da 14, bloco Forrófolia, banda do Cajual, Galo de Manaus, banda do Jaraqui, bloco da Menopausa, bloco do Netão, banda Não Empurra Que É Pior, entre outros.

Para Clemilton Pinto, diretor de Eventos da Manauscult, as bandas, além de trazer alegria e movimentação para a economia dos bairros onde cada uma acontecerá, fortalecem a cultura. “As bandas reproduzem arte com música, dança, ilustração e vestuário e desenvolvem, em paralelo, projetos de extensão pedagógica”, comentou.

Visando a conscientização de assuntos importantes para a sociedade, a Prefeitura de Manaus está divulgando no desfile das escolas de samba e nas bandas e blocos de rua temas específicos, como “Infância e Trabalho Não se Encaixam”, “Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis”, entre outros.

Programação

Sexta-feira – 17/2

Banda do King – Rua Jardim Botânico, esquina com a rua Padre Severo, São Jorge, zona Oeste.

Sábado – 18/2

Bloco Manicacas – Rua Haiti, entre a rua Monza e avenida Margarita, zona Norte

Banda do Dedé – Rua jucaina, 66, conjunto Boas Novas, Cidade Nova 2, zona Norte

Banda do Mazon – Campo do Passarinho, na avenida Tenente Roxana Bonessi, Terra Nova, zona Norte

Bloco do Netão – Rua Edmundo Soares, antiga rua 27, São José 2, zona Leste

Bloco da Jaqueira – Avenida Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus, zona Leste

Banda Carnaval de Educandos – Dias 18, 19, 20 e 21 – Rua Inocêncio de Araújo com avenida Rio Negro, Educandos , zona Sul

Banda das Virgens – Rua São Vicente Torres Reis com Dom João de Souza Lima, zona Oeste

Banda do Jaraqui – Rua José Paranaguá, na extensão entre a avenida 7 de Setembro e rua Doutor Moreira, Centro

Domingo – 19/2

Banda da Juventude Ativa – Avenida Beira Mar, Coroado I, zona Leste

Banda do Getúlio – Avenida Getúlio Vargas com praça Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo, zona Leste

Bloco Legionário na Folia – Rua Doutor Pegoraro, 70b, Liga Esportiva do Zumbi I, campo Coração do Zumbi, zona Leste

Bloco da Menopausa – Rua 3, São José 2, zona Leste

Banda Do JT – Avenida Tambaqui, Jorge Teixeira 2, zona Leste

Bando Amigos do Balneário – Rua Itaité, entre as ruas Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos, conjunto Boas Novas, zona Norte

Banda do Popety – Rua Hélio Leão, Renato Souza Pinto 2, zona Norte

Bloco da Dekinha – Rua Magalhães Barata, São Lázaro, zona Sul

Banda Os Assombrados – Rua Inácio Guimarães, Educandos, zona Sul

Bloco das Apertadas – Avenida Fábio Lucena, entre as ruas B1 e C15, zona Sul

Banda da Amélia – Rua Santa Amélia, Colônia Oliveira Machado, zona Sul

Banda das Duquesas 14 – Avenida Duque De Caxias, 1.665, Praça 14, zona Sul

Banda do Pimentão – Rua Jardim Botânico com Padre Severo, São Jorge, zona Oeste

Bloco dos Infiéis – Rua Evangelista Browe, esquina com a Comendador JG Araújo, Santo Antônio, zona Oeste

Maranatha – Dias 19,20 e 21 – Avenida Constantino Nery, 5.001

Carnaval de Rua Vida Alegre – Rua Ary Brandão De Oliveira, 68, Vila da Prata, zona Oeste

Banda do Joatan – Avenida Avalom, entre as ruas Professor Abílio e Professor Antônio Giullesse, Alvorada 2, zona Centro-Oeste

Bloco Vila do Sossego – Avenida da Anunciação, 453, Alvorada 3, zona Centro-Oeste

Banda do Alho – Avenida Tancredo Neves, residencial Eduardo Gomes, Redenção, zona Centro-Oeste

Bloco do Vieiralves – Avenida Professor Nilton Lins, zona Centro-Sul

Segunda-feira – 20/2

Banda Bizorgay – Avenida Penetração I, esquina com a Penetração 2, com as ruas A E B, conjunto Canaranas, zona Norte

Banda do Tufão – Rua 179, núcleo 15, quadra 341, Cidade Nova, zona Norte

Bloco do Zeca – Rua Maracaibo, 7, quadra 30, Nova Cidade, zona Norte

Banda Amigos da Folia – Rua Coronel Pedro J. De Souza Núcleo 2, Cidade Nova 2, zona Norte

Banda Folia do Águia – Silvio Nogueira Valente, Grande Vitória, zona Leste

Banda Império do Mauá – Avenida Arica, 101, bairro Mauazinho, zona Leste

Bloco do Goiabão – Rua Antenor Cavalcante em frente ao mercadinho Bom Preço, Zumbi dos Palmares , zona Leste

Banda do Gigante – Rua Engenheiro Villar Fiúsa Mara, trecho com as ruas das Lages e Terra Nova, zona Leste

Bando dos Amigos do Morro – Rua Amazonas, 250, Morro da Liberdade, Zona Sul

Banda da Mama – Avenida Maués, Cachoeirinha, zona Sul

Banda Geração 80 da 14 – Afonso Pena, entre as ruas Barcelos e Nhamundá, Praça 14, zona Sul

Banda Não Empurra Que É Pior – Rua Vale do Sol, Lírio Do Vale 1, zona Oeste

Banda do Fuxico – Rua Alice Salermo, 30, bairro Vila da Prata, zona Oeste

Blocos das Cabritas – Rua J.O. Callanghan, esquina com Santa Helena, São Jorge, zona Centro-Oeste

Forrófolia – Avenida Governador José Lindoso, 3.211, Flores, no espaço Via Torres

Bloco do Caldeira – Rua José Clemente com Lobo D’Almada, Centro

Terça-feira – 21/2

Banda do Cajual – Avenida São Pedro com rua José Chavallier, Morro da Liberdade, zona Sul

Bloco das Bundas Incubadas da Boca do Emboca – Rua Universal, próximo do antigo PAC, Educandos, zona Sul

Banda do Samuka – Rua Júlia Lopes, Nova República, zona Sul

Bloco Siri Quer Pau – Rua Vicente de Paula, São Raimundo, zona Oeste

Bloco do Fuxico – Rua São José com João Pessoa, São Lázaro, zona Sul

Baratas na Folia – Rua Magalhães Barata, 1.019, Betânia, zona Sul

Bloco das Virgens do Grande Vitória – Rua Paraíso, 234, Grande Vitória, zona Leste

Carnafolia Colônia Antônio Aleixo – Campo do 11 de Maio, Colônia Antônio Aleixo, zona Leste

Amigos R9 na Folia – Rua Rio Miriti, São José 2, zona Leste

Banda da Sarita – Avenida Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus, zona Norte

Banda das Cabritas – Rua Jardim Botânico, esquina com Padre Severo, São Jorge, zona Oeste

Galo de Manaus – Sambódromo, zona Centro-Oeste

Banda do Jacaré – Avenida Margarita, entre as ruas Lea Alencar e Paraú, Alvorada, zona Centro-Oeste

Banda do 5 Estrelas – Avenida Getúlio Vargas, Centro

Bloco do Frei – Rua Bernardo Ramos, em frente ao Casarão da Inovação Cassina, Centro

Bloco do P10 – Avenida Professor Nilton Lins, zona Centro-Sul

Banda do Campo Dourado – Rua Tupaiú com rua Malhada, Campo Dourado, Cidade Nova I, zona Norte

Banda do Pedrinho – Rua Danilo Matos Areosa, Compensa, zona Oeste.