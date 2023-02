Feriado prolongado movimenta saídas da capital

A população já começou a deixar a cidade para aproveitar o Carnaval nós municípios próximos. As estradas que ligam Manaus a Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, por exemplo, registraram grande movimentação na manhã deste sábado (18).

Nos portos, o fluxo de veículos e pedestres também tem sido intenso desde a sexta-feira (17). A procura tem sido alta para os municípios de Careiro e Careiro Castanho.

Quem for pegar a estrada deve redobrar a atenção no que diz respeito à segurança. Além disso, é necessário ficar atento às leis de trânsito, pois haverá fiscalização em diferentes pontos.

A polícia rodoviária ressaltaba importância do uso obrigatório do cinto de segurança, cadeira fixa para crianças de colo e os equipamentos indispensáveis do veículo, exemplo dos pneus em perfeita condição, além da documentação do carro e do motorista em dia.O condutor deve observar também o acionamento dos faróis baixos ao longo da viagem, previsto em Lei.

Outra orientação é quanto ao retorno. Quem puder antecipar a volta para evitar fluxo intenso ao fim do feriado prolongado, melhor.