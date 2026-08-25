FERIDAS ABERTAS: nova ‘crise na família bolsonaro’ cria dúvida sobre apoio de Michelle a Flávio Bolsonaro

Poucos dias depois de Michelle Bolsonaro (PL) aparecer ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) em um gesto público de reconciliação, novas divergências dentro da família voltaram a expor as dificuldades de pacificação do núcleo político do ex-presidente condenado e preso, Jair Bolsonaro (PL) em plena campanha eleitoral.

Na semana passada, Michelle publicou vídeo ao lado de Flávio depois de meses de desgaste público entre os dois. A ex-primeira-dama pediu votos ao candidato presidencial e afirmou que havia colocado “uma pedra” sobre o episódio que provocou o afastamento entre eles.





A trégua não encerrou todos os conflitos.

Nesta segunda-feira, Eduardo Bolsonaro compartilhou críticas dirigidas a Michelle e classificou uma delas como “triste, mas verdadeira”, trazendo novamente para o ambiente público as divergências existentes dentro da família.

Feridas ainda abertas

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública em junho, depois de uma disputa envolvendo os rumos do PL no Ceará. Michelle afirmou na ocasião ter sido maltratada e humilhada pelo enteado durante uma conversa telefônica. Quando questionada sobre as relações com Carlos e Eduardo Bolsonaro, preferiu não aprofundar o assunto.

Divergências internas

Michelle também deixou claro que ainda mantinha divergências políticas internas, especialmente relacionadas à condução partidária e às decisões tomadas no Ceará.

A própria Michelle já havia afirmado que dificilmente conseguiria viajar pelo país fazendo campanha, alegando que permanece responsável por parte dos cuidados com ancião e doente Jair Bolsonaro.

A nova manifestação do foragido Eduardo Bolsonaro mostra que a Paz ainda não alcançou todos os integrantes do conturbado grupo familiar bolsonarista.

Por enquanto, a pergunta sobre um eventual novo afastamento de Michelle permanece sem resposta concreta. O que os fatos demonstram é que, mesmo depois da reconciliação com Flávio, as disputas internas do clã Bolsonaro continuam produzindo ruídos em plena campanha presidencial.