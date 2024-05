Festa do Trabalhador reúne mais de 10 mil pessoas na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus realizou na noite desta terça-feira, 30/4, uma grande festa em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado nesta quarta-feira, 1°/5. A programação reuniu mais de 10 mil pessoas no complexo Ponta Negra, que compreende o anfiteatro e a casa de praia Zezinho Correa, localizado na zona Oeste da capital, que dançaram e cantaram ao som de artistas nacionais como Paulo Ricardo e Dubdogz, e atrações locais como a DJ Laila Abreu e Trap Manauara.





Presente na comemoração, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância de homenagear e comemorar a data com os trabalhadores.

“Nada melhor do que comemorar com os trabalhadores, amanhã é feriado e o público está participando. Essa Festa do Trabalhador está sendo uma tradição na nossa gestão, é a terceira que nós realizamos e queremos fazer com que ela se torne uma festa no calendário da prefeitura”, afirmou Almeida.

O chefe do Executivo municipal falou, ainda, sobre a programação que está sendo preparada para o “#Sou Manaus Passo a Paço 2024”. Ele afirmou que a Festa dos Trabalhadores é só um esquenta para a população manauara.

A comemoração da Prefeitura de Manaus foi aprovada pela população presente. A estudante Lara Nobre, 18 anos, afirmou que se surpreendeu com a organização e o tamanho da festa.

“Eu estou achando bem legal. Nunca tinha vindo para nenhum show na Ponta Negra. Fiquei bem feliz, quando vi as atrações na página da prefeitura e estou muito contente com essa homenagem pelo dia dos trabalhadores”, afirmou Lara.

Já Sophia Akiko enfatizou a importância de festas como essa para incentivar a cultura manauara.

“Sou muito a favor deste tipo de incentivo à cultura. Nossa cidade era muito carente nesta área e nos últimos anos vem mudando essa realidade. Estou aproveitando muito essa comemoração”, finalizou.

Casa de praia Zezinho Corrêa

Além do Dia dos Trabalhadores, a prefeitura também comemorou um ano da reinauguração da casa de praia Zezinho Corrêa. O titular da Sempeti, Wagno Magalhães, enfatizou a importância do espaço para o empreendedorismo local e para a cultura manauara.

“Nós também estamos comemorando hoje o primeiro ano de funcionamento da casa de praia Zezinho Corrêa, com um show especial do cantor Paulo Ricardo. Esse espaço proporcionou visibilidade para centenas de artistas locais, nacionais e internacionais. Além disso, com esse equipamento público da Prefeitura de Manaus, nós estamos fomentando o turismo e empreendedorismo da nossa cidade”, afirmou Wagno Oliveira.