Festa dos Visitantes 2024: saiba como vai funcionar a troca de ingressos para o evento

O acesso à edição de 2024 da Festa dos Visitantes, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), que este ano terá como atrações nacionais os cantores Thiaguinho e Belo, será feito com a troca de ingresso por dois (2) quilos de alimentos não perecíveis, nos dias 25 e 27 de junho. Este ano o ponto de troca será na Escola Estadual São José Operário, na rua Oneldes Martins, na Ilha Tupinambarana.





No dia 25 serão disponibilizados dez mil ingressos, das 14h às 20h. Já no dia 27, também estarão disponíveis mais dez mil ingressos, que poderão ser trocados das 10h às 15h. Será permitida a troca de apenas um ingresso por CPF.

Assim como no ano passado a festa está sendo patrocinada pela empresa Eneva e será organizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Para a edição deste ano serão disponibilizadas 20 mil pulseiras aos moradores de Parintins e visitantes que estiverem na ilha.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) vão coordenar a troca dos ingressos, que também contará com o apoio das Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

“A ação teve muito sucesso no ano passado e, por determinação do governador Wilson Lima, estamos focados em atender aqueles que mais precisam por meio das doações que serão arrecadadas em troca dos 20 mil ingressos disponibilizados para a Festa dos Visitantes”, explicou secretária executiva do FPS, Kathelen Braz.

Os alimentos arrecadados serão entregues no dia 1º de julho para entidades privadas sem fins lucrativos de Parintins credenciadas pelo edital que será lançado pelo FPS.

“O segundo ano da Festa dos Visitantes no Bumbódromo vai ser ainda melhor que a estreia. A parceria da Secretaria de Cultura, FPS e Seas, além de incentivar a ação solidária de doação de alimentos, dá as boas-vindas aos visitantes que chegam à Parintins, oferecendo a eles shows com atrações nacionais, locais, uma estrutura de som e aparato técnico impecável, palco 360º para que todos possam assistir. Certamente será apenas o começo de uma grande temporada”, ressaltou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Fiscalização

A venda das pulseiras da ‘Festa dos Visitantes’ é proibida e caso alguém seja flagrado realizando a comercialização, terá a pulseira recolhida pela Polícia Militar. Dentro do evento também não será permitida a permanência sem a pulseira de identificação.

Atrações

Um palco 360º será montado novamente, onde as atrações locais e nacionais vão se revezar em oito horas de música. A abertura dos portões será às 16h, a festa começa às 17h e segue até 1h. Belo e Thiaguinho comandam a festa como atrações nacionais. Entre as atrações locais, estão: DJ Rafa Militão, Paula Gomes, Márcia Siqueira, Márcia Novo, Rebecca Grana, Leonardo Castelo, Jr Paulain e Uendel Pinheiro.

Sobre a Eneva

A Eneva é a principal operadora privada de gás natural onshore no Brasil, atuando desde a exploração e produção até o fornecimento de soluções de energia. Com ativos em diversos estados brasileiros, a empresa opera 14 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM), totalizando uma área de concessão superior a 63 mil km², a maior do Brasil. Possui um parque de geração com 5,95 GW de capacidade contratada, incluindo termelétricas nos estados do Maranhão, Ceará, Sergipe, Roraima, e o Complexo Solar Futura na Bahia, que iniciou a operação em 2023.

Outros apoios

Após o sucesso da edição da Festa dos Visitantes de 2023, realizada pela primeira vez pelo Governo do Amazonas no Bumbódromo de Parintins, a festa vai contar este ano, ainda, com o apoio das empresas Bradesco, o Boticário e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA).

Confira a lista dos alimentos que poderão ser doados:

1. – Arroz

2. – Feijão

3. – Farinha

4. – Macarrão 500g

5. – Flocão de Milho (milharina) 500g

6. – Leite em pó em pacote de 400g

7. – Açúcar

8. – Café 250g