Festa em Humaitá é cancelada em prol dos garimpeiros

A festa de aniversário de Humaitá (a 580 quilômetros de Manaus) está cancelada. O motivo é prestar solidariedade aos garimpeiros afetados em uma operação da Polícia Federal.





Na ação da PF, 50 balsas usadas para dragagem de ouro foram queimadas. Por conta disso, os garimpeiros se deslocaram para a orla de Humaitá para pedir a legalização da atividade e impedir a realização da festa, que começaria ontem (14).

Em nota, a Prefeitura de Humaitá informou que se solidariza com as famílias de garimpeiros que perderam equipamentos e embarcações e por isso, cancelou as comemorações.