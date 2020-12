Festas públicas e privadas serão canceladas em Nhamundá e Barreirinha

As festas programadas para este fim de ano em Nhamundá e Barreirinha deverão ser canceladas.

O objetivo, conforme recomendação da Defensoria Pública do Amazonas em conjunto com o Ministério Público do Estado, é evitar a proliferação do novo coronavírus.

Os municípios devem abster-se de realizar, autorizar, anuir, organizar ou financiar a realização de quaisquer eventos festivos e shows, privados ou públicos, antes, durante ou depois do período de réveillon. As cidades devem acatar ao pedido dos órgãos de controle.

Barreirinha já registrou 1,5 mil casos de coronavírus, sendo 27 óbitos. Nhamundá confirmou 969 pessoas com o vírus e 17 pessoas morreram em decorrência da covid-19.