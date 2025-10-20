Festival Cultural de Tabernáculos celebra fé, arte e tradição bíblica na Ponta Negra

Com música, dança e encenações teatrais, o Festival Cultural de Tabernáculos reuniu centenas de pessoas na noite deste sábado (18/10), no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A primeira edição do evento uniu arte e espiritualidade para recontar a origem e o significado de uma das mais antigas celebrações da tradição judaico-cristã: a Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas.





Promovido pelo Ministério Internacional da Restauração (MIR) e pelo Instituto Vida e Danças, o festival apresentou ao público uma experiência imersiva na história bíblica do povo de Israel, que, durante sua peregrinação no deserto, habitava cabanas chamadas sucás. A encenação simbolizou os tempos de provisão e proteção divina, marcados pela fé e gratidão.

As apresentações coreográficas e musicais emocionaram o público, que veio de diferentes regiões da capital e do interior. Entre os presentes estava o casal Ladson e Iara Braga, que destacou a importância da celebração.

“A experiência de participar da festa dos tabernáculos na Ponta Negra foi emocionante. Muitas pessoas não conheciam o significado dessa celebração, que foi lindamente retratado por meio da arte. Foi uma vivência única e inspiradora”, afirmou Iara.

Na tradição judaica, a Festa dos Tabernáculos — ou Sucot, em hebraico — é uma das três grandes festas bíblicas, junto com a Páscoa e o Pentecostes, simbolizando a dependência do ser humano de Deus e a alegria da colheita.

O coordenador do evento, Eleudo Menezes, ressaltou a relevância cultural e espiritual do festival.

“Superamos as expectativas com essa primeira edição. Nosso objetivo é consolidar o festival como uma celebração anual, que valoriza a arte, a fé e o convívio familiar em um dos mais belos cartões-postais de Manaus”, destacou.

O evento reforçou a proposta de unir fé e cultura em um ambiente de louvor e confraternização, celebrando valores espirituais por meio da arte e da música.