Festival de Teatro da Amazônia 2025 começa neste domingo com o musical “Azira’i”

Neste domingo (28/09), às 19h, acontece a abertura da 19ª edição do Festival de Teatro da Amazônia (FTA), com o espetáculo “Azira’i – Um musical de memórias”, no palco do Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro. A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita.





O FTA 2025 segue até 12 de outubro, com as mostras Jurupari, Ednelza Sahdo e Chico Cardoso em espaços do centro histórico de Manaus. O evento conta com Concurso de Dramaturgia e publicação de cinco obras amazonenses, além de duas oficinas especiais.

A programação é gratuita e está no perfil da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) no Instagram (@fetam.teatro) e no site fetam.com.br. A 19ª edição do evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O espetáculo autobiográfico aborda a relação de Zahy Tentehar com a sua mãe, Azira’i, a primeira mulher Pajé da reserva de Cana Brava (MA), que ocupou a categoria dos Pajés Supremos dos povos Tentehar, destinado apenas a pessoas com sabedorias medicinais e espirituais extremamente desenvolvidas.

A relação entre mãe e filha se dá num contexto necessariamente conflituoso, em um interior nordestino extremamente patriarcal e em uma cultura tensionada entre a preservação de seus valores ancestrais e a absorção de dinâmicas e mazelas de um sistema de civilização globalizado.

Ao mesmo tempo em que Zahy é a filha escolhida por sua mãe para herdar os dons de pajelança e comunicação com os Maíras, é também nela que Azira’i descarrega as frustrações de existir num ambiente colonial e opressor.

O trabalho, dirigido por Denise Stutz e Duda Rios e produzido pela Sarau Cultura Brasileira, ganhou o principal prêmio Brasileiro de Teatro, como melhor iluminação e melhor atriz. Com isso, Zahy se tornou a primeira artista indígena a ganhar um prêmio de teatro nesta categoria.