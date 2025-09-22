Fies 2025: edital para vagas remanescentes é publicado

O Edital nº 18/2025, publicado no Diário Oficial da União em 22 de setembro, trata da oferta de vagas remanescentes do Fies para o segundo semestre de 2025.





As mantenedoras interessadas devem preencher as informações no sistema FiesOferta (Sisfies), de 1º a 8 de outubro, para cada curso, turno e local. Somente poderão participar instituições com termos de adesão válidos ao Fies e ao Fundo Garantidor (FG-Fies), e cujos cursos tenham avaliação positiva no Sinaes.

A retificação dos termos poderá ser feita de 9 a 14 de outubro.

A partir de 14 de outubro, será publicado novo edital com as regras e cronograma para inscrição de estudantes nas vagas remanescentes, voltadas a quem possa cumprir a frequência mínima no segundo semestre.

As mantenedoras devem divulgar as vagas em seus sites e locais visíveis, oferecer acesso gratuito à internet para inscrições e não cobrar taxas. A seleção das vagas, feita pela Sesu/MEC, considerará critérios como orçamento disponível, avaliação dos cursos, demanda regional e prioridade para medicina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República