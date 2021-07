Filho esquizofrênico mata pai a facadas e deixa mãe gravemente ferida na Redenção

MANAUS – Mais uma tragédia em família foi registrada no bairro Redenção na noite de quarta-feira, (30). Um jovem com esquizofrenia matou o próprio pai com várias facadas pelo corpo. Jander Brasil Cramer, de 32 anos, teve um surto psicótico dentro de sua residência que fica na rua Gurupi, bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus, e acabou esfaqueando o pai e a mãe violentamente.

Paulo Cramer Soares, de 68 anos, Geralda Magella Brasil, de 65 anos, após serem esfaqueados pelo filho, foram socorridos e encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento da Redenção, onde Paulo por conta dos ferimentos acabou vindo a óbito. Já a mãe do acusado, foi transferida as pressas para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto com vários ferimentos.

Após cometer o crime, o jovem ficou trancado dentro da residência onde teve que ser feito toda uma negociação para que o mesmo se entregasse. Até o momento não se sabe se o filho teria sido contrariado pelos pais o que pode ter causado o surto. O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Texto: Correio da Amazônia