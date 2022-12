Fim das Inscrições de chapas para escolha da nova diretoria da Associação dos Municípios

A chapa ‘Municípios Unidos, Estado Fortalecido’, foi a única a se inscrever para concorrer à nova diretoria da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), na eleição que acontecerá nesta quinta feira, 15 de dezembro, a partir das 14 horas, no Confort Hotel, Avenida Mandi, 263, Distrito Industrial I, Manaus-Amazonas.

A primeira chamada, ocorrerá às 14:00h e a segunda às 14:30h. O prazo para inscrições de novas chapas encerrou hoje (13 de dezembro).

Portanto, não há tempo hábil para novas chapas concorrentes e, neste sentido, a eleição da Diretoria da AAM para o biênio 2023/2024, acontecerá com Chapa Única, por aclamação e, de acordo com o regulamento divulgado no calendário eleitoral da Instituição.

A eleição: acontecerá no Comfort Hotel, Avenida Mandi, 263 – Distrito Industrial I Manaus/AM.