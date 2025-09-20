Fiscalização interdita bares e adegas irregulares em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela SSP-AM, inspecionou bares, adegas e similares nas zonas norte, leste e centro-sul de Manaus entre a noite de sexta-feira (19/09) e a madrugada de sábado (20/09). Oito estabelecimentos foram fiscalizados, a maioria sem alvará ou licença sanitária.





Na avenida Alphaville, no Novo Aleixo (zona norte), todos os estabelecimentos de uma galeria operavam sem documentação e com presença de adolescentes. No Parque das Laranjeiras, a FVS identificou a venda de produtos vencidos. O gerente da FVS, Helton Jardys, alertou sobre os riscos à saúde em locais sem fiscalização.

1 de 5

O delegado Marcos Arruda, do 11º DIP, destacou a integração dos órgãos envolvidos na operação. Os locais notificados têm 10 dias para regularizar a documentação.

A ação contou com apoio de diversos órgãos estaduais e municipais, incluindo SSP-AM, PMAM, PC-AM, CBMAM, Semseg, Sejusc, FVS-RCP, Seas, Jiji, Semmas, Semef, Implurb e Amazonas Energia.