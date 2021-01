Bares são fechados por descumprimento do decreto da Covid-19

MANAUS – A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), notificou dois estabelecimentos neste sábado (09/01) e domingo (10/01) por descumprimento do decreto governamental. A CIF fez vistoria em 39 locais, entre bares, restaurantes, flutuantes e lojas de conveniência. Destes, 19 encontravam-se fechados.

Na tarde do sábado, durante fiscalização nos flutuantes da orla fluvial de Manaus, as equipes vistoriaram cinco locais. Quatro estavam fechados, estando aberto apenas o Flutuante da Doró, onde foram constatadas lanchas atracadas com pessoas fazendo consumo de refeições dentro das embarcações, desvirtuando o conceito de “delivery” ou “coleta”, autorizados pelo decreto. O proprietário do local foi orientado pela equipe.

Ainda no sábado, já durante a CIF terrestre, os agentes autuaram o bar Sr Beef, localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, por haver clientes no local.

No domingo, o bar Quarteto Fantástico, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, foi autuado por não possuir licença sanitária e por funcionar na atividade principal de bar.

Para denunciar estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem decreto governamental ou possua outras irregularidades, basta acionar o 190. Conforme informações da polícia, todas as denúncias são checadas e repassadas às equipes da Central Integrada de Fiscalização.

No Boteco VIP Pub, no São José, zona leste, as equipes de fiscalização determinaram o encerramento do evento, com som ao vivo. A informação é de que era uma ‘live musical’.