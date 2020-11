Flamengo demite Domènec Torrent

O Flamengo decepcionou em campo mais uma vez. Encarando o Atlético-MG, o Rubro-Negro foi derrotado por 4 a 0 e perdeu mais uma oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com mais uma goleada sofrida, o técnico Domènec Torrent acabou demitido do Rubro-Negro após 26 jogos, com aproveitamento de 64,1%.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

A situação de Dome ficou tensa, pois o treinador, nas últimas duas partidas pelo Brasileirão, levou oito gols e saiu de campo com duas goleadas: 4 a 0 para 0 Atlético-MG e 4 a 1 para o São Paulo. Além disso, o setor defensivo da equipe tem sido constantemente criticado uma vez que são 38 gols sofridos em 26 jogos, tornando-se a segunda defesa mais vazada do torneio nacional.

Flamengo vai a campo nesta quarta, para encarar o São Paulo, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será no Maracanã e a bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo. O Coluna do Fla, por sua vez, comanda a narração mais rubro-negra da internet, com a voz de Rafa Penido, no YouTube.

