Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Maracanã

Flamengo e Bolívar (BOL) se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.





A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta exceto SP, RS, PR e a cidade de Caruaru) e Paramount+ (streaming).

O Rubro-Negro encara o jogo como uma decisão. O time vem de uma derrota por 1 a 0 para o Palestino, no Chile, e soma apenas quatro pontos no Grupo E.

O técnico Tite terá dois desfalques para o duelo com os bolivianos: o atacante Bruno Henrique e o volante Erick Pulgar, ambos com entorse no tornozelo esquerdo.

O Bolívar é o primeiro do Grupo E uma vitória os garante nas oitavas de final. Os bolivianos novamente contarão com os brasileiros Chico e Bruno Sávio.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Bolívar: Lampe; Ysmar Rocha, Jesús Sagredo, Orihuela e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Bruno Sávio e Vaca; Francisco da Costa e Algarañaz. Técnico: Flavio Robatto.

