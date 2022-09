Flamengo e Ceará se enfrentam neste domingo (4), no Maracanã

Neste domingo (4), o Flamengo vai receber o Ceará no Maracanã, às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fla de Dorival Júnior pode mandar a campo um time misto, com nomes das equipes “A” e “B”. Para o duelo, o clube não terá apenas Rodrigo Caio e Bruno Henrique, com problemas físicos. Marinho voltou aos trabalhos e pode ser utilizado.

Enquanto isso, o Vozão, que terá a estreia do técnico Lucho González, continua com os mesmos desfalques dos últimos compromissos: Diego Rigonato, Lindoso e Cléber, todos à disposição do departamento médico. O zagueiro Luiz Otávio segue como dúvida na equipe.

Provável escalação

Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Diego, Victor Hugo e Vidal; Cebolinha, Marinho e Gabigol.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Messias, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Vina; Vásquez, Mendoza, Matheus Peixoto.

