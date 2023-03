Flamengo e Fluminense decidem o título da Taça Guanabara no Maracanã

Flamengo e Fluminense decidem o título da Taça Guanabara nesta quarta-feira, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. O ge acompanha a partida em tempo real – clique aqui e acompanhe.

Fla e Flu chegam para a 11ª rodada, respectivamente, como líder e vice-líder do Estadual. É importante manter o posto porque as duas primeiras posições garantem vantagem do empate na semifinal do Carioca. O Vasco é ameaça para caso haja um derrotado no clássico desta noite.

Para o Flamengo, vale não só a taça como alguma tranquilidade para o técnico Vítor Pereira, pressionado pelos títulos perdidos nesse início de trabalho. Ainda mais após a derrota no clássico passado, para o Vasco, no último domingo. O português deve mudar o esquema tático para tentar uma volta por cima.

O Fluminense, apesar de buscar a liderança, ainda não está matematicamente garantido nas semifinais. Os quarto e quinto colocados Volta Redonda e Botafogo estão três pontos atrás. Por isso, o técnico Fernando Diniz deu indícios que não poupará jogadores, nem mesmo os pendurados Nino e André.

Escalações prováveis

Flamengo (técnico: Vítor Pereira) Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo (Léo Pereira); Matheuzinho (Varela), Vidal, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol.

Fluminense (técnico: Fernando Diniz) Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano

