Flamengo e Santos duelam pela 25ª rodada do Brasileirão

Com ânimo revigorado após a vitória por 1 a 0 sobre o rival Botafogo, resultado que ajudou a fechar um pouco as feridas abertas pelas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo recebe hoje (13) a visita do Santos, às 16h, no Maracanã, em clima de “agora ou nunca” pela defesa do título do Brasileiro.

A partir do jogo contra o Alvinegro, o Fla inicia uma sequência considerada decisiva para a manutenção do sonho. Depois do duelo contra os paulistas, o Rubro-negro encara Bahia, Fortaleza, Fluminense e Ceará. Com exceção ao jogo contra o Tricolor cearense, todos os outros compromissos serão no Maracanã.

Daqui até o final da competição, essa será a série mais “caseira” de todas, pois a equipe de Rogério Ceni não terá mais tantos confrontos sucessivos dentro de casa. Assim, o Flamengo tentará tirar a diferença para o líder São Paulo, que hoje é de oito pontos.

“Podemos pensar nos outros, mas a realidade é que faltam 15 jogos. Só temos de pensar no Flamengo. Se ganharmos a maioria, vamos ter possibilidades. Temos de fazer nossa parte. Esse é o pensamento. O Simeone (técnico do Atlético de Madrid) dizia: “Jogo a jogo”. Se o São Paulo ganhar todos, mérito deles”, disse Filipe Luís.

