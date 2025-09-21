Flamengo e Vasco fazem clássico carioca pela 24ª rodada do Brasileirão

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clássico carioca será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e GE TV.
O confronto reúne duas equipes em momentos distintos na tabela. O Flamengo lidera a competição com 50 pontos, enquanto o Vasco ocupa a 15ª posição, com 23. Na última rodada, o Gigante da Colina tropeçou em casa e apenas empatou por 2 a 2 com o Ceará, em São Januário.
Prováveis Escalações
Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.