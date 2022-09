Flamengo e Vélez Sarsfield voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, no Maracanã

Flamengo e Vélez Sarsfield, da Argentina, voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira (7), às 21h30, no Maracanã, em jogo que vale vaga na final da Copa Libertadores da América. O Mengão tem vantagem de 4 a 0 estabelecida na partida de ida.

Em pleno José Amalfitani, o Rubro-Negro não tomou conhecimento dos argentinos e aplicou uma goleada de 4 a 0, com três gols de Pedro e um de Éverton Ribeiro, que dá alguma tranquilidade aos brasileiros. Mas o fato do Vélez se recusar a entregar a bola do jogo ao artilheiro pode rivalizar ainda mais o confronto. Quem passar enfrentará o Athletico-PR, que venceu o Palmeiras no jogo de ontem terça-feira (06).

A decisão será transmitida no SBT, ESPN e Star+.

Escalações

Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Vélez Sarsfield: Burian; Jara, Matias, Gomez, Ortega; Garayalde, Caseres, Perrone; Orellano, Pratto, Janson. Técnico: Alexander Medina.

SBT