Flamengo enfrenta o Central Córdoba, na Argentina, pela 4ª rodada da Libertadores

Na noite desta quarta-feira (7), o Flamengo enfrenta o Central Córdoba, na Argentina, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, com transmissão da TV Globo e da Paramount+.





O time argentino lidera o Grupo C com sete pontos. O Flamengo é o terceiro, com quatro, atrás também do Deportivo Táchira. A LDU aparece em quarto. A equipe comandada por Filipe Luís, sem Plata e Cebolinha, precisa pontuar para seguir com chances de classificação, que será decidida nas rodadas finais, ambas no Maracanã.

O Central Córdoba, de Omar de Felippe, poupou atletas na derrota por 3 a 1 para o Banfield no fim de semana. Na Libertadores, soma duas vitórias em três jogos e tenta repetir o resultado do confronto no Maracanã, quando venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Central Córdoba (Téc.: Omar de Felippe):

Alan Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván, Quagliata e Florentín; Parello, Heredia e Angulo.

Flamengo (Téc.: Filipe Luís):

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

Fonte: L!