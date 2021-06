Flamengo enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (10), no Couto Pereira

De olho no tetracampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo visita o Coritiba, nesta quinta (10), às 19h, no Couto Pereira. Sem Rogério Ceni, diagnosticado com covid-19, o Rubro-negro será dirigido por Maurício Souza.

O Flamengo não terá ainda as presenças de Rodrigo Caio, Isla, Arrascaeta, Max, além de Pedro e Gerson, que estavam à disposição da seleção olímpica. Com edema na perna, Gabigol está relacionado.

A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael (Romário); Willian Farias, Matheus Sales e Val; Waguininho, Rafinha e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei (Matheuzinho), Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz (Gabigol). Técnico: Maurício Souza.

UOL