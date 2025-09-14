Flamengo enfrenta o Juventude em Caxias do Sul pela 23ª rodada do Brasileirão

Juventude e Flamengo se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.
Líder da competição com 47 pontos, o Flamengo busca retomar o caminho das vitórias após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no Maracanã, antes da pausa para a Data Fifa. Já o Juventude, que ocupa a 18ª colocação com 21 pontos, tenta embalar na luta contra o rebaixamento após vencer o Ceará por 1 a 0 fora de casa.
A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime Video.
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Ênio, Gabriel Veron e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Filipe Luís.