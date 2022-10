Flamengo enfrenta o Santos nesta terça-feira (25), no Maracanã

Flamengo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h45, no Maracanã. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na classificação do Brasileirão, o Flamengo é o terceiro colocado com 58 pontos. Já o Santos ocupa a décima segunda posição com 43.

A partida não terá transmissão da TV aberta. O jogo será exibido apenas pelo canal fechado Premiere.

Confira as escalações:

Flamengo: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton (Filipe Luís); Pulgar, VH e Everton Ribeiro; Cebolinha, Marinho e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Santos: João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Ed Carlos e Carlos Sánchez (Carabajal ou Sandry); Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

JC