Flamengo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, no Maracanã

Flamengo e São Paulo se reencontram nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

No jogo de ida, no fim de agosto, o Flamengo construiu uma boa vantagem ao vencer o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi. O placar obriga os paulistas a vencerem por três gols de diferença para avançar à final. Se vencerem por dois gols, a definição será nos pênaltis. Uma vitória simples ou empate coloca os cariocas em mais uma decisão.

Apesar do cenário adverso, o São Paulo não abre mão de ter seus melhores jogadores em campo no Maracanã.

A Globo transmite com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Júnior e Sandro Meira Ricci, enquanto o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Ana Thaís Matos, Grafite, Lédio Carmona e Fernanda Colombo.

Escalações prováveis

Flamengo – Técnico: Dorival Jr.

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

São Paulo – Técnico: Rogério Ceni

Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

