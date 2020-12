Flamengo esquece eliminações e foca nas cotações positivas para terminar o ano bem

O Flamengo não está repetindo os excelentes resultados que conseguiu no ano passado. A eliminação na Copa Libertadores, ainda nas oitavas de final, foi a marca dessa temporada. Entretanto, após a vitória no clássico contra o Botafogo, a equipe de Rogério Ceni parece disposta a confirmar o favoritismo que possui no Brasileirão para superar o São Paulo na corrida pelo título.

Desde o início do ano, a equipe do Flamengo sempre apareceu como a mais indicada nas dicas de apostas para o Campeonato Brasileiro de 2020. Entretanto, após alguns momentos de irregularidade, o time se viu acompanhando de perto do São Paulo. A consistência do rival, que só perdeu duas vezes em 24 jogos, fez diferença e colocou a equipe paulista próxima das cotações do rubro-negro.

Em 24 rodadas, o Flamengo perdeu cinco vezes e acumulou cinco pontos a menos que o São Paulo. Além disso, a equipe rubro-negra passou por momentos complicados e que fez o torcedor lembrar com nostalgia de 2019. A primeira foi a eliminação na Copa do Brasil para o próprio Tricolor, após derrota por 3 a 0. A queda no torneio serviu como alerta de que algo estava errado no elenco e, como consequência, no rendimento em campo.

Para piorar, algumas semanas depois, o Flamengo caiu na Copa Libertadores para o Racing nas oitavas de final. Porém, mesmo com esses resultados negativos, as cotações de apostas ainda colocavam a equipe rubro-negra como favorita ao título do Brasileirão. A vitória contra o Botafogo, logo depois da queda no torneio continental, serviu para provar que os números estão certos e que a equipe continua viva na disputa. Ou seja, o primeiro lugar do Brasileirão vai contar com uma boa disputa entre o Flamengo, o São Paulo e o Atlético Mineiro.

Arrumando a casa

Logo após a vitória no clássico, o treinador Rogério Ceni se mostrou confiante na retomada da equipe. Ele afirmou que será preciso melhorar a confiança dos jogadores, e garantiu que o elenco está se esforçando. A ideia de corpo mole nas partidas não existe para o novo comandante. O torcedor do Flamengo chegou a questionar alguns nomes, ainda quando o espanhol Domenèc Torrent era treinador, mas Rogério tem mostrado confiança total no elenco.

Quem também desabafou foi o zagueiro Rodrigo Caio, que foi expulso na partida decisiva contra o Racing na Libertadores. Pelas redes sociais, ele deu a entender que amadureceu com os erros e as quedas do time, e que isso pode fortalecer o elenco para os próximos desafios. Ou seja, o Flamengo está focado em esquecer as eliminações, arrumar a casa e buscar mais um título do Campeonato Brasileiro.

Apesar da ascensão do São Paulo, o Flamengo continua vivo na disputa e as probabilidades das apostas mostram isso de forma clara. As análises apontam que o time paulista está ganhando espaço, mas também mostra que o elenco rubro-negro continua sendo forte o suficiente para se manter na disputa. O mais importante agora é deixar as eliminações no passado, e começar a focar apenas no Brasileirão. Afinal, a equipe agora só tem esse torneio para disputar até o final da atual temporada.