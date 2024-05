Flamengo multa Gabigol e retira a camisa 10 após imagem polêmica

Após uma reunião com Gabigol no Ninho do Urubu, o Flamengo decidiu punir o jogador. O atacante foi multado e não usará mais a camisa 10 do clube.





Confira o comunicado do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”.

É importante destacar que Gabriel Barbosa continuará usando a camisa 10 na fase de grupos da Libertadores, pois não é possível mudar a numeração durante a competição. No mata-mata, se o Flamengo avançar, o clube poderá realizar a troca se o jogador for retirado da lista de inscritos.

Na quinta-feira, uma imagem vazada mostrou Gabigol em sua casa vestindo a camisa do Corinthians e bebendo cerveja com amigos, incluindo dois funcionários do Flamengo.

Fonte: ge