Flamengo recebe o Atlético-MG neste domingo no Maracanã

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (27), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida é válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere.





Nos últimos anos, os dois clubes vêm protagonizando confrontos decisivos e cheios de rivalidade. Em 2024, já se enfrentaram quatro vezes — duas delas na final da Copa do Brasil, com o título ficando com o Flamengo.

Prováveis Escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Jorginho, Allan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique (Plata) e Pedro

Atlético-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Rômulo (Iván Román), Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Fonte: L!