Flanelinha é assassinado a tiros na rua do Fuxico, Jorge Teixeira

MANAUS – Emanuel dos Santos Frazão Pinheiro, 39 anos, foi assassinado com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime ocorreu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na noite de segunda-feira, (11).

A vítima que seria um flanelinha, estava no local quando homens armados passaram em um carro e deram início a vários disparos contra o mesmo que morreu na hora.

Dentinho, como também era conhecido no local, tinha um suposto envolvimento com o tráfico de drogas da área, o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Familiares de Emanuel, estiveram no local do crime, mais não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. O corpo levado para o IML.

Texto: Correio da Amazônia