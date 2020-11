‘Foi um pleito de sucesso’, diz presidente do TRE-AM

Ao fim do primeiro turno destas eleições municipais, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristóteles Thury, classificou o pleito como de sucesso. O processo eleitoral ocorreu durante a pandemia do coronavírus.

“Estamos muito felizes ao fim de um pleito com singularidade e diversos problemas por conta da pandemia. Foi um desafio realizar as eleições em meio ao problema do coronavírus. Mas foi um pleito de sucesso”, disse o presidente.

“Lidamos com uma situação nova e circunstâncias adversas, mas, ainda assim, o TRE-AM garantiu a segurança necessária para o exercício do voto”, destacou Thury.

O balanço final deste primeiro turno foi satisfatório para o tribunal. “Tivemos alguns problemas tanto na capital quanto no interior, porém, tudo foi resolvido.

A Justiça Eleitoral agradece aos colaboradores e aos cidadãos e também reforça que a urna eletrônica dá segurança e orgulho”, afirmou o vice-presidente do TRE-AM, George Lins.

Conforme as autoridades de segurança, houve poucas ocorrências durante este primeiro turno. A maioria de crimes eleitorais diz respeito à boca de urna e também compra de votos.

Santinhos

Os candidatos que tiveram seus santinhos espalhados pelas ruas da cidade serão punidos. O Ministério Público Eleitoral (MPE) será acionado para as medidas cabíveis a cada candidato, seja a vereador ou a prefeito.

Abstinência

Os números de abstinência estão dentro do esperado para a pandemia. No entanto, os dados oficiais ainda não foram informados.

A expectativa é de que o percentual de “faltosos” nestas eleições seja de até 40%. O motivo é a pandemia do coronavírus, uma vez que a população quis evitar o contágio.

Guajará

Próximo ao fim da votação, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em Guajará (a 1.570 quilômetros de Manaus). Mesmo assim, o TRE-AM garante que o resultado das eleições no município será divulgado ainda neste domingo (15). Isso porque, o órgão já havia se preparado para este tipo de situação.