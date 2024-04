Foragidos de Mossoró são recapturados no Pará

A Polícia Federal anunciou hoje, quinta-feira (4), que conseguiu recapturar os dois detentos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no Rio Grande do Norte, em Marabá, Pará.





Marabá, situada no Sudeste do Pará, está a mais de 1.600 quilômetros de distância de Mossoró. Para chegar de uma cidade à outra em linha reta, seria necessário atravessar pelo menos cinco estados: Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, e talvez o Norte do Tocantins, dependendo da rota escolhida.

A operação envolveu a vigilância de três veículos que, de acordo com as investigações, estavam dando apoio aos fugitivos. Ao todo, seis indivíduos foram detidos nos três carros. Um dos foragidos foi capturado pela Polícia Federal, enquanto o outro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal.

Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, haviam escapado da prisão em 14 de fevereiro, levando 50 dias para serem recapturados.

“A tarde de hoje, quinta-feira (4), testemunhou a prisão conjunta dos fugitivos do Sistema Penitenciário Federal, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, em Marabá (PA), resultado de uma ação coordenada entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal”, anunciou a Polícia Federal em comunicado oficial.

Fonte: g1