Força Tática prende homem e mulher ligados ao tráfico no Morro da Liberdade

MANAUS – A Força Tática, prendeu no início da manhã de terça-feira (26), um homem de 34 anos e uma mulher de 22, em um apartamento que funcionava como laboratório para fabricação de entorpecentes, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital.

De acordo com a equipe tática militar, por volta de 6h40 de hoje, quando realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, os policiais receberam denúncia repassada por meio do linha direta, WhatsApp Denúncia (99428-4400), informando que um laboratório de drogas, comandado por um casal, estaria funcionando na rua Amazonas, no Morro da Liberdade.

Ao chegar ao imóvel, a equipe flagrou a mulher e o homem atuando no embalo de porções de substâncias ilícitas. Após buscas e revista no local, foram encontrados e apreendidos 4 quilos de substância com características de cocaína, embalada em pacotes plásticos; 71 porções da mesma substância, aparentemente cocaína; 1 quilo de substância com aspecto de maconha; uma balança digital; e dois aparelhos celulares.

Diante do flagrante, os dois detidos e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais. Na unidade, foi constatado que o homem já tinha passagem por tráfico de drogas.