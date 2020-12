Forças de Segurança apreenderam mais de 2 mil armas de fogo até novembro

MANAUS – Em 2020, as Polícias Civil e Militar retiraram mais de 2 mil armas de fogo de circulação, no Amazonas, conforme levantamento do Setor de Balística do Instituto de Criminalística. Por mês, foram apreendidas, em média, quase 190 armas pelas forças policiais.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, explica que a retirada das armas das ruas é fundamental para evitar que outros crimes sejam cometidos, especialmente homicídios e roubos.

“Isso só reflete em segurança com o povo do Amazonas. Nossas polícias vêm trabalhando com muito forte no combate ao crime, seja nas suas atribuições individuais, seja nas operações integradas”, disse Bonates.

De janeiro a novembro, uma em cada três armas apreendidas foi revólver. No período, 711 unidades foram recolhidas, o que corresponde a 34,7% das 2.050 apreensões deste ano. Na sequência, as pistolas aparecem com 385 unidades, representando 18,8% do total apreendido.

Conforme o Instituto de Criminalística, estes tipos de armamentos são os mais utilizados para a prática de crimes, como roubos, tanto pela facilidade do uso quanto pela facilidade de mantê-los escondidos.

Grosso calibre – Neste ano, cresceu o número de apreensões de armas de grosso calibre. Desde janeiro, foram 414 unidades recolhidas, um aumento de 10% em relação às 375 do ano passado.

Estão incluídas, neste comparativo, espingardas, rifles, submetralhadoras, carabinas e fuzis. As espingardas respondem por 15% do total de armas apreendidas, segundo o levantamento do IC, órgão ligado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da SSP-AM.

“Uma boa parte dessas armas foi apreendida graças à colaboração da nossa população, que tem dado informação quando está acontecendo, através do 190, e também trazendo informações através do 181”, ressaltou o secretário de segurança.

A população pode ajudar a polícia a tirar armas de fogo das mãos de criminosos através de ligações anônimas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.