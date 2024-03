Forças de Segurança realizam Dia D em combate à violência contra mulher

Em continuação à programação do mês da Mulher, as Forças de Segurança do Estado do Amazonas, com apoio da Secretaria Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizaram, nesta sexta-feira (08) o Dia D da Operação Átria. Ao todo, 12 mandados de prisão foram cumpridos, que resultaram na prisão de cinco suspeitos, sendo quatro em Manaus e um em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).





A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) da zona sul/oeste, Débora Mafra, ressaltou o êxito da operação.

“Cumprimos 12 mandados de prisão. Um dos alvos estava em Parintins. Tivemos aqui quatro mandados de prisão, sendo dois por tentativa de feminicídio e um de cárcere privado. Tivemos o apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), então, a gente nota que a polícia integrada com outros órgãos do Governo realizou um lindo trabalho”, disse a delegada.

Em Manaus as prisões foram registradas nas zonas sul, leste e na zona rural da cidade. Durante o último cumprimento de mandado, os policiais apreenderam com o suspeito um fuzil de fabricação caseira e munições.

De acordo com a comandante da Ronda Maria da Penha, major Tatiana Souza, a Polícia Militar integrou a operação, assim como irá reforçar as ações até o final deste mês. “A PM participou dessa operação integrada e nós apoiamos duas equipes da Ronda Maria da Penha, três equipes da Rocam e uma equipe da Ambiental. Estaremos atuando na operação até o dia 29, reforçando também o efetivo da Ronda Maria da Penha nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara”, disse a major.